Jorji Kalah Terlalu Mudah, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Jepang

jpnn.com, MANILA - Tunggal putri pertama Indonesia Gregoria Mariska Tunjung alias Jorji gagal menyumbang angka di partai pertama perempat final Badminton Asia Team Championships atau BATC 2020.

Meladeni tunggal pertama Jepang, Akane Yamaguchi di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Jumat (14/2) pagi WIB, Jorji kalah dua gim langsung 9-21, 15-21.

Jorji tak terlihat tampil dalam performa atau mood yang baik. Banyak poin Akane yang diperoleh dari kesalahan Jorji.

Akane bisa dibilang tak terlalu berkeringat di gim pertama. Peringkat tiga dunia itu hanya menunggu Jorji membuat eror sendiri. Entah itu dari smes yang terlalu melebar, kepanjangan atau menyangkut di net.

Jorji, pemain asal Wonogiri peringkat 24 dunia ini bahkan sempat terlihat tak bisa menahan emosi, kesal saat pukulan-pukulannya jarang yang berarti. Di gim kedua, Jorji sempat menunjukkan perbaikan. Namun sayang, saat Jorji susah payah mendapatkan satu atau dua poin, Akane dengan mudah meraih tiga hingga empat poin.

Statistik BWF merangkum, duel antara Jorji dan Akane kali ini berlangsung selama 34 menit. Ini merupakan kekalahan ke-6 buat Jorji dari tujuh pertemuan dengan Akane.

Tim putri Indonesia pun untuk sementara tertinggal 0-1 dari si juara bertahan dan tugas berat dipikul ganda putri pertama Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang turun di partai kedua, meladeni ganda pertama Jepang Yuki Fukushima/Sayaka Hirota. (adk/jpnn)

Indonesia vs Jepang:

Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi 9-21, 15-21

Greysia Polii/Apriyani vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota

Ruselli Hartawan vs Sayaka Takahashi

Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida

Putri Kusuma Wardani vs Riko Gunji