8 Besar BATC 2020: Ginting Cs Ketemu Tuan Rumah, Putri Indonesia Jumpa Petahana

jpnn.com, MANILA - Tim putra Indonesia mendapat undian ketemu tuan rumah Filipina di perempat final Badminton Asia Team Championships atau BATC 2020.

Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan yang di ajang ini berstatus juara bertahan, lolos ke perempat final dengan menyandang predikat juara Grup A. Sementara Filipina runner-up Grup C.

Korea yang menduduki peringkat kedua Grup A, jumpa juara Grup B Malaysia. Hasil undian lainnya mempertemukan Thailand (juara Grup D) melawan runner-up Grup B India.

Satu match lagi mempertemukan juara Grup C Taiwan dengan runner-up Grup D Jepang.

Sementara di sektor putri, tim putri Indonesia (runner-up Grup Y) akan meladeni juara bertahan Jepang (juara Grup W). Kemudian Korea (juara Grup X) ketemu Singapura (runner-up Grup Z).

Thailand, yang mengalahkan Gregoria 'Jorji' Mariska dkk di Grup Y, akan berhadapan dengan runner-up X yang ditempati Kazakhstan. Satu lagi, Taiwan (juara Grup Z) berhadapan dengan peringkat kedua Grup W.

Semua laga perempat final akan digelar di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Jumat (14/2) besok. (adk/jpnn)

Perempat final BATC 2020

Putra

1. Indonesia vs Filipina

2. Thailand vs India

3. Korea vs Malaysia

4. Jepang vs Taiwan

Semifinal: 1 vs 2, 3 vs 4

Putri

1. Jepang vs Indonesia

2. Taiwan vs Malaysia

3. Kazakhstan vs Thailand

4. Singapura vs Korea

Semifinal: 1 vs 2, 3 vs 4