Gisel: Maafkan Mama yang Tidak Sempurna

jpnn.com, JAKARTA - Gisella Anastasia menyampaikan curahan hatinya soal putrinya Gempi. Dia mengaku akan melakukan apa pun demi merawat anaknya dari pernikahan dengan Gading Marten itu.

Hal tersebut diungkapkan Gisel lewat akun Instagram miliknya. Dia sengaja mengunggah potret Gempi saat berlibur di Bali baru-baru ini.

"Pretty Gempi. Happy selalu ya nak, i'll do the best that i can do dalam keadaan sekarang ini," ungkap Gisel, Selasa (26/3).

Pelantun lagu Yang Kumau itu menyebut Gempi adalah harta yang berharga baginya. Oleh sebab itu, dia berjanji bakal membesarkan Gempi dengan penuh cinta.

"Terima kasih sudah menjadi harta yang sangat berharga, maafkan mama yang tidak sempurna, tapi cinta mama luar biasa," ujar Gisel

Tulisan Gisel tersebut langsung mendapat komentar dari netizen. Banyak followers yang mengaku terharu atas perjuangan Gisel. Ada juga yang meminta Gisel menyediakan lebih banyak waktu untuk Gempi.

Seperti diketahui, Gisel mendapat hak asuh Gempi setelah bercerai dengan Gading Marten.