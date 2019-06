Go Food Festival Diganjar Rekor MURI Sebagai Jaringan Pujasera UMKM Terbanyak di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai jaringan dari ekosistem Gojek, Go Food Festival berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai jaringan Pujasera Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan lokasi terbanyak di Indonesia.

Hal itu tercatat sejak dibukanya pertama kali di Jakarta pada Januari 2018 dan hingga saat ini sudah hadir hingga 30 lokasi Go Food Festival yang tersebar di Indonesia. Go Food Festival sendiri terus berkomitmen mendukung bisnis mitra merchant Go-Food untuk bisa naik kelas melalui berbasis inovasi teknologi.

BACA JUGA: Pakai Teknologi Handal, Go-Food Berpotensi Cetak Jutaan Lapangan Kerja

Manager MURI, Ridho Al Amin mengatakan, Go Food Festival berhasil atas prestasinya membuka jaringan pujasera UMKM dengan lokasi Go Food terbanyak di Indonesia yaitu 30 titik di 16 kota, dari Pulau Sumatera hingga Sulawesi untuk membantu mempromosikan produk kuliner lokal dalam satu tempat.

"Dengan prestasi ini, ekosistem Go Food termasuk di dalamnya Go Food Festival dengan jaringan yang semakin luas kembali membuktikannya bahwa teknologi bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Ridho pada saat konferensi pres Go Food Festival di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/6).

Ridho menyebut, MURI sendiri sangat mengapresiasi kepada PT Gojek yang memiliki Go Food Festival ini semakin berkembang. Menurutnya, MURI telah mengincar Go Food untuk diberikan rekor.

"Kami sudah cukup lama mengincar Go Food untuk diberikan rekor. Tercatat hingga saat ini sudah ada 30 Go Food Festival di seluruh Indonesia. Bahkan rekor ini sudah memecahkan di dunia," terang Ridho.

Sementara itu, Vice President Sales dan Marketing Go Food Festival, Cassandra Aprilanda menuturkan, Go Food Festival lahir dari ide dan semangat mendasar Gojek dalam memberikan akses kepada tenaga sektor informa untuk naik kelas, serta memperoleh pendapatan yang berkelanjutan.