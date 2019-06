Google Assistant Kembangkan Fitur Pencarian Tempat Parkir

jpnn.com - Google mengembalikan fitur lamanya yang dapat membantu pengguna menemukan tempat parkir melalui Google Assistant.

Melansir Ubergizmo, Senin (17/6), Google Assistant kini mendapat pembaruan fitur dengan kemampuan mendeteksi area saat penggunanya berhenti dan kapan mulai berjalan lagi.

Artinya, fitur itu bisa memastikan kapan Anda telah mencapai tujuan, parkir, dan keluar dari kendaraan. Meskipun fitur itu belum bisa menentukan lokasi dengan sempurna, namun fitur bisa menjadi pilihan yang berguna saat Anda lupa parkir mobil.

Cara pemakaiannya pun sangat sederhana, pengguna hanya perlu menyalakan Location yang terdapat di menu pengaturan. Setelah itu, pengguna hanya mengatakan "Ok Google" dan mengatakan ke Google Assistant terkait tempat Anda parkir.

Seperti mengatakan "Remember where I parked" atau "I parked here". Bila pengguna ingin menemukan tempat parkirnya, maka yang harus dilakukan hanya bertanya ke Google Assistant dengan "Where did I park? Atau Where's my car?

Kabarnya, jika pengguna mengatur penyimpanan tempat parkir secara manual, maka fitur dapat menunjukkan informasi lebih akurat. (mg9/jpnn)