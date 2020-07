Google Rombak Gmail, Berikut Ubahannya

jpnn.com - Google bakal merombak desain Gmail agar lebih ramah ketika digunakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Laman Phone Arena dan 9to5Google mengungkapkan beredar bocoran fungsi-fungsi baru di Google yang akan diluncurkan pekan depan, salah satunya berupa integrasi video ke aplikasi Gmail.

Google akan mempromosikan ulang Gmail sebagai "your new home for work", rumah baru Anda untuk bekerja, setelah merombak desain email tersebut.

Gmail akan diintegrasikan dengan layanan Meet, yang saat ini baru dirasakan segelintir pengguna iOS.

Google akan membuat tab di bawah layar Gmail untuk "Chat", "Rooms", "Mail" dan "Meet".

Gmail juga dirancang bisa berinteraksi dengan rekan satu tim, termasuk untuk berbagi percakapan, tugas dan berkas.

Ketika menggunakan fitur "Chat", pengguna akan bisa menyunting dokumen dan melihat dengan siapa mereka sedang bekerja.

Google beberapa waktu lalu menambahkan layanan Chat ke Gmail untuk pelanggan berbayar G Suite sehingga mereka bisa mengakses pesan, menggantikan Hangouts.