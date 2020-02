Google Setop Layanan Wifi Gratis

jpnn.com - Google bakal menghentikan program Google Station, sebuah program yang menghadirkan wifi gratis di lebih dari 400 stasiun kereta api di India dan “ribuan” tempat umum lainnya di sejumlah tempat di dunia.

Dikutip dari Tech Crunch, Selasa, VP of Payments and Next Billion Users Google, Caesar Sengupta, mengatakan program yang diluncurkan pada 2015 itu membantu jutaan pengguna menjelajahi internet, dan tidak khawatir tentang jumlah data yang mereka konsumsi.

Namun, karena harga data seluler menjadi semakin murah di berbagai negara, termasuk India, Google Station tidak lagi diperlukan, kata Sengupta. Google berencana untuk menghentikan program tersebut tahun ini.

Selain itu, menurut Sengupta, menjadi sulit bagi Google untuk menemukan model bisnis yang berkelanjutan untuk meningkatkan skala program, yang dalam beberapa tahun terakhir diperluas ke sejumlah negara, yakni Indonesia, Meksiko, Thailand, Nigeria, Filipina, Brasil dan Vietnam — Google bahkan baru meluncurkan program tersebut di Afrika Selatan tiga bulan lalu.

Selama bertahun-tahun, Google juga mencari cara untuk menghasilkan uang dari program Google Station. Google, misalnya, mulai menampilkan iklan ketika pengguna masuk untuk terhubung ke layanan internetnya.

Google bekerjasama dengan sejumlah perusahaan untuk memungkinkan wifi gratis bagi pengguna di tempat umum. Di India, misalnya, Google telah membangun perangkat lunak, sementara RailTel, penyedia infrastruktur telekomunikasi milik negara, memberikan saluran internet gratis.

RailTel menghadirkan wifi di lebih dari 5.600 stasiun kereta api, dan selama bertahun-tahun telah mengembangkan perangkat lunaknya sendiri.

“Kami bekerja dengan mitra kami untuk mentransisikan situs yang ada sehingga mereka dapat tetap menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Sengupta.