Grafis : Peringatan Hari Bumi, Tetap Jaga Lingkungan Sekitar

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan manusia bersama untuk menjaga bumi tempat hidup.

Hal ini disampaikannya bertepatan dengan peringatan Hari Bumi pada Senin 22 April 2019

"Terima kasih karena seluruh elemen bangsa Indonesia banyak yang telah memberikan perhatian dalam upaya-upaya penyelamatan bumi," tulis Menteri Siti di akunnya di Instagram.

Menteri Siti mengajak terus bersama masyarakat Indonesia bekerja dengan aksi nyata memelihara bumi. Dimulai dari menjaga hutan dan alam Indonesia dan memanfaatkan sebaik-baiknya.

Selain itu juga hemat energi dan mengurangi penggunaan bahan plastik yang berbahaya untuk alam dan lingkungan.

"Semoga niat baik, upaya dan kerja keras ini mendapatkan ridha Allah SWT. Let us do our best for our Country, for the earth," pungkas Menteri Siti. (adv/jpnn)