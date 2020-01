Greysia Polii Lelah dan Pusing, Apriyani Rahayu Menangis

jpnn.com, JAKARTA - Ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu terharu dan tak bisa menahan tangis setelah memastikan gelar juara pada Indonesia Masters 2020 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (19/1) sore.

Ini merupakan pertama kalinya, Greysia/Apriyani menjadi jawara di Istora. Peringkat delapan dunia itu naik podium juara setelah menaklukkan Sara Thygesen/Maiken Fruergaard (Denmark), lewat laga sengit tiga gim 18-21, 21-11, 23-21.

Di gim pertama, Greysia/Apriyani bermain di bawah tekanan. Penampilan Thygesen/Fruergaard memang luar biasa. Mereka bermain agresif dan terus melancarkan smes ke area pertahanan Greysia/Apriyani.

Keadaan sangat menegangkan saat di gim ketiga, Thygesen/Fruergaard berhasil mengamankan match point terlebih dahulu. Namun, dengan semangat pantang menyerah dan didukung ribuan penonton Istora, Greysia/Apriyani terus berusaha menahan laju lawan dan akhirnya membalikkan keadaan.

Highlights | An unforgettable final match that raised the roof, Indonesian pair Polii and Rahayu ???????? edge over Danish duo Fruergaard and Thygesen ???????? in the decider????#HSBCBWFbadminton #IndonesiaMasters2020 #HSBCRaceToGuangzhou #WorldTour pic.twitter.com/VZWQJLUOO8 — BWF (@bwfmedia) January 19, 2020