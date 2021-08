Greysia Polii Masuk Final Olimpiade, Agnez Mo Beri Dukungan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo turut berkomentar setelah pebulutangkis Greysia Polii dan Apriyani Rahayu berhasil masuk final Olimpiade Tokyo 2020.

Sebagai sahabat, dia mengaku bangga dengan pencapaian Greysia Polii.

"My bestie is a legend!" ungkap Agnez Mo melalui akun miliknya di Instagram, Minggu (1/8).

Pelantun Coke Bottle itu lantas memberi dukungan kepada Greysia Polii.

Agnez Mo berharap Greysia Polii dan Apriyani Rahayu bisa memenangkan medali Olimpiade Tokyo 2020.

"My best friend! Final at Olympics! Let's go!" sambung Agnez Mo.

Greysia Polii dan Apriyani Rahayu melaju ke final Olimpiade Tokyo 2020 setelah menyingkirkan pasangan Korea Selatan, Lee So-hee/Shin Seung-chan.

Pasangan Greysia Polii dan Apriyani Rahayu menjadi ganda putri Indonesia pertama yang bisa masuk final Olimpiade. (ded/jpnn)



Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?