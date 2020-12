Greysia Polii Resmi jadi Istri Felix Djimin, Oh, Ciuman Pertama Mereka..

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis nasional Greysia Polii (33 tahun) akhirnya resmi menjadi istri Felix Djimin, Rabu (23/12) kemarin.

Mereka melakukan proses pemberkatan pernikahan di salah satu hotel di kawasan Pondok Indah Jakarta.

Proses pemberkatan itu hanya dihadiri oleh keluarga serta kerabat dekat, termasuk rekan seperjuangan Greysia di lapangan, Apriyani Rahayu.

Greysia dan Felix, pria yang sudah menjadi kekasihnya selama enam tahun, saling mengucap janji suci pernikahan untuk saling setia dan saling menyayangi, mengasihi sepanjang hidup mereka.

“Terima kasih sudah sabar selama enam tahun ini. Terima kasih atas cinta dan kasih yang tulus yang saya rasakan sampai detik ini," tutur Greysia.

"Terima kasih sudah menghargai dan menghormati saya sebagai wanita, menjaga kehormatan bahkan berjanji untuk melakukan first kiss on our wedding day,” ucap Greysia.