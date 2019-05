Griezmann Pastikan Tinggalkan Atletico Madrid

jpnn.com, MADRID - Antoine Griezmann mengonfirmasi akan meninggalkan Atletico Madrid akhir musim ini. Pemain berkebangsaan Prancis berusia 28 tahun itu mengungkap kepergiannya lewat sebuah video yang juga di-posting di Twitter Atletico de Madrid.

Griezmann mengucapkan terima kasih kepada para penggemar atas kasih sayang kepadanya selama lima tahun di klub. "Lima tahun yang luar biasa, terima kasih banyak untuk semuanya, saya akan membawa Anda dalam hati," kata Griezmann.

. @AntoGriezmann: "These five years have been incredible. Thank you very much for everything, I carry you in my heart." pic.twitter.com/uz1jwQj1Sg — Atlético de Madrid (@atletienglish) May 14, 2019