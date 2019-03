Gus Syauqi Ajak Anak Milenial Cirebon untuk Tidak Golput

jpnn.com, CIREBON - Pembina Santri Millenial Center (SIMAC) Gus Syauqi Ma’ruf Amin kembali mengajak anak muda untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik.

Putra dari Cawapres KH. Ma’ruf Amin ini menekankan pentingnya peran serta publik dalam menyukseskan pemilu 17 April nanti. Menurutnya, Penting untuk tidak golput karena suara publik penting dalam menentukan pemimpin dan arah pembangunan 5 tahun kedepan.

“Kami sangat mengimbau para anak muda untuk berperan aktif dalam pilpres 2019. Ini adalah pesta demokrasi 5 tahunan yang harus dirayakan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan hak pilih, berarti ikut menentukan pemimpin bangsa selanjutnya," kata Gus Syauqi saat menjadi keynote speaker dalam Pelatihan Barista dan Launching Kopi Abah di Cirebon, akhir pekan lalu.

Gus Syauqi memberikan saran untuk memilih pemimpin yang kinerjanya telah teruji. Baginya, pasangan Joko Widodo - Kiai Ma’ruf merupakan pilihan yang tepat untuk dijadikan pemimpin.

“Hal ini terbukti dengan pencapaian Jokowi dalam satu periode ini, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Apalagi dengan didampingi oleh kyai Ma’ruf yang merupakan sosok guru bangsa yang memiliki gagasan-gagasan hebat. Salah satunya yaitu gagasan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Oleh karenanya, Gus Syauqi sangat menyayangkan jika masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin Bu bangsa. Sementara sudah ada sosok yang dipercaya dapat memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik.

Sementara itu, SIMAC dan Kopi Abah terus menggelar pelatihan barista di berbagai daerah. Seperti di Kabupaten Demak, tepatnya di pondok pesantren An Nur asuhan Kiai Afif yang juga Rois Syuriah NU Demak dan pondok pesantren Yanbu Tahfidzul Qur'an Assalam asuhan Kiai Sholeh. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kopi Abah goes to pesantren. Sebelumnya juga sudah dilakukan road show ke berbagai pesantren di Jawa Barat.

Tujuan kegiatan ini tak lain untuk meningkatkan semangat para santri di bidang wirausaha. Setelah dilatih barista pondok pesantren akan diberikan modal pinjaman satu paket gerobak angkringan beserta peralatan kopi untuk membuka usaha kopi Abah. (mg7/jpnn)