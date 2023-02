Hadiri Best of The Best Al Azhar Serang, Yandri Susanto Sampaikan Sejumlah Harapan

jpnn.com, SERANG - Wakil Ketua MPR Yandri Susanto mengapresiasi penyelenggaraan acara Best of The Best yang digelar Sekolah Al Azhar Serang, Banten.

Menurut Yandri, kegiatan yang diisi dengan menggelar berbagai lomba itu merupakan contoh bagi sekolah lain untuk dijadikan model.

“Kegiatan ini merupakan sarana untuk menjaring, menghimpun, dan memastikan bahwa potensi bangsa mesti kita salurkan di jalan yang benar,” kata Yandri Susanto saat menyampaikan sambutan pembukaan Best of The Best Gebyar Al Azhar Serang, Selasa (21/2).

Pria asal Bengkulu itu yakin kegiatan yang memperebutkan berbagai piala dan beasiswa itu sebagai jembatan untuk menghantarkan anak-anak bangsa menjadi sosok yang terbaik.

Kegiatan seperti ini menurutnya harus sering digelar sebagai sarana untuk terus meningkatkan potensi siswa.

Yandri mengungkapkan para olahragawan dunia yang hebat dan terkenal merupakan sosok yang rutin dan disiplin latihan dan berkompetisi.

“Olahragawan dunia mereka berlatih sungguh-sungguh sehingga menjadi hebat,” ujarnya.

Anggota DPR dari Dapil Banten II itu berharap melalui kegiatan tersebut memunculkan bibit-bibit bangsa yang punya potensi dan bakat.