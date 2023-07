Hadiri Pembukaan 13th WSA di Singapura, Menaker: Berikan Semangat Kepada Putra-Putri

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menghadiri pembukaan 13th WorldSkills ASEAN (WSA) atau kompetisi keterampilan antar negara-negara Anggota ASEAN di Singapura pada Sabtu (22/7).

Penyelenggaraan 13th WSA dilaksanakan pada 23 sampai 27 Juli 2023.

"Hari ini saya menghadiri pembukaan 13th Worldskill ASEAN (WSA) Tahun 2023. Kehadiran ini tentunya untuk memberikan semangat kepada putra-putri terbaik bangsa yang ikut berlaga pada ajang dua tahunan ini," kata Menaker Ida.

Baca Juga: Menaker Ida Bawa Kabar Baik Usai Bertemu Menteri Keterampilan dan Pelatihan Australia

Menaker mengatakan, Indonesia mengusung target menjadi juara umum pada pelaksanaan WSA tahun ini.

"Kami optimis Indonesia kembali meraih juara umum seperti yang diraih pada the 9th WorldSkills ASEAN di Jakarta 2012 yang lalu," ucapnya.

Menaker mengemukakan, pada 13th WSA terdapat 22 kejuruan keterampilan yang dikompetisikan dan Indonesia mengambil bagian dalam 18 kejuruan yang akan dikompetisikan dengan masing–masing peserta sebanyak 2 orang.

Sebanyak 18 kejuruan tersebut, yaitu Mechatronics, Electronics, Mobile Robotics, Refrigeration and Air Conditioning, Industrial Automation, Automobile Technology, Fashion Technology, Restaurant Service, Beauty Therapy, Hairdressing, dan Mechanical Engineering CAD.

Kejuruan lainnya yang diikuti Indonesia yaiti IT Software Solution for Business, Web Technologies, IT Network System Administration, Graphic Design Technology, CNC Maintenance, Internet Of Things, Rapid Transit System (eksbisi). (jpnn)