Hadirkan 2 Lagu Versi Remix, Assia Keva Mengajak Delf dan White Chorus

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Assia Keva kembali hadir dengan karya terbaru.

Setelah merilis album mini perdana yang berjudul 2004 pada Oktober 2023 lalu, dia kini meluncurkan versi remix untuk kedua lagu yang terdapat dalam album mini tersebut.

Assia Keva menggandeng produser asal Hong Kong bernama Delf untuk mengerjakan remix lagu Goodbye dan mengajak White Chorus, duo pop elektronik asal Bandung, untuk menghadirkan versi remix lagu Cool Me Down.

Dia menceritakan bahwa rencana untuk merilis versi remix untuk lagu-lagu itu sudah disiapkan sebelum merilis album mini 2004.

Menurutnya, dirinya ingin lagu-lagunya bisa memiliki jalan yang panjang dengan berbagai macam bentuk.

"Aku pengin lagu ini bukan cuma bisa dinikmati penggemar musik R&B saja, tetapi bisa juga dieksplorasi oleh DJ dan dimainkan di beberapa club,” ungkap Assia Keva.

Goodbye versi Delf, DJ dan beatmaker asal Hong Kong, sudah dirilis terlebih dahulu pada awal Mei 2024 lalu. Delf memiliki fokus terhadap nada-nada lo-fi yang berhasil menjembatani antara trip-hop dan trap.

"Saya banyak mengambil referensi dari beberapa produser yang saya hormati seperti Disclosure, Ross dari Friends, dan Bonobo. This remix is probably the most complete and detailed composing I’ve ever done," jelas Delf.