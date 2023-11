Hadirkan Produk Berkualitas Anak Bangsa, Panasonic Meriahkan Jak Japan Matsuri 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) berpartisipasi dalam acara Jak-Japan Matsuri (JJM), yang digelar di Gambir EXPO pada 18-19 November 2023.

Booth Panasonic menjadi pusat perhatian pengunjung dengan menampilkan rangkaian produk berkualitas karya anak bangsa, seperti kipas angin, air purifier, dispenser, blender, setrika, dan lainnya.

Produk-produk ini menjadi pilihan utama bagi keluarga Indonesia, mencerminkan kehadiran Panasonic sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di #RumahKita karena #SemuaAdadiPanasonic.

"Kehadiran Panasonic di JJM bukan hanya sebagai peserta, tapi juga sebagai penghubung antara Indonesia dan Jepang yang sudah kami jalin lebih dari 60 tahun. Kami berharap, melalui produk-produk unggulan kami, Panasonic dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perkembangan masyarakat di kedua negara dan juga masyarakat, agar dapat merasakan kebahagiaan setiap harinya, seperti tagline Panasonic Live Your Best," ujar Keisuke Nakagawa, President Director PT Panasonic Gobel Indonesia.

Dalam acara JJM, Booth Panasonic tidak hanya menawarkan produk yang berkualitas tinggi, tetapi juga memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung.

Pada tahun ini, Booth Panasonic akan menyelenggarakan Kuis on the spot, Photo Challenge, dan Wheels of Happiness, di mana pengunjung yang beruntung akan berkesempatan memenangkan produk menarik atau merchandise eksklusif dari Panasonic.

Viya Arsawireja, Head of Communications PT Panasonic Gobel Indonesia berharap kolaborasi antara Indonesia dan Jepang bisa terus berkembang, menciptakan kemajuan dalam bidang teknologi dan kehidupan sehari-hari.

“Kami yakin, melalui acara ini, kami dapat terus memperkuat hubungan yang erat antara Indonesia dan Jepang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan," seru Viya.