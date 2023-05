Hadirkan Solusi Layanan Digital Syariah, Bank DKI Raih Indonesia Sharia Finance Awards

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI kembali meraih penghargaan sebagai “Indonesia Best Sharia Finance 2023 with Outstanding Provision of Sharia Finance Solution Through Services Digitalization" Penghargaan yang diselenggarakan Warta Ekonomi itu diterima oleh Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI Romy Wijayanto. Romy mendapatkan penghargaan dalam kategori “Sharia Business Unit of Conventional Bank”, pada gelaran Indonesia Sharia Awards 2023 yang dilaksanakan, Rabu (10/05) lalu. Baca Juga: Bank DKI Buka Kemungkinan Besar Sponsori Formula E 2023 “Penghargaan ini diraih atas capaian Bank DKI, khususnya pada Unit Usaha Syariah mempertahankan pertumbuhan kinerja keuangan positif dan inovasi digitalisasi yang dilakukan,” ucap Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy dalam keterangannya, Senin (15/5). Penilaiannya mengacu kepada 3 aspek penilaian, yaitu desk research, media monitoring, dan expert panels. Baca Juga: Mendukung Digitalisasi Keuangan, Bank DKI Hadir di FEKDI 2023 Sebagai informasi, kinerja Unit Usaha Syariah Bank DKI menunjukkan pertumbuhan yang memadai sampai dengan periode Maret 2023. Penyaluran pembiayaan syariah tumbuh 12,56 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 7,15 triliun pada Maret 2023, dari Rp 6,35 triliun pada Maret 2022.