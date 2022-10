Hafisz Tohir Dorong Penguatan Pariwisata Pascapandemi

jpnn.com, BANGKOK - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menekankan urgensi komitmen parlemen untuk mendorong penguatan pariwisata pasca-pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Achmad Hafisz saat Plennary Session on Regional Cooperation in the Asia Pacific dalam rangkaian kegiatan The 30th Annual Congress of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF 30) di Bangkok, Thailand, pada 26-29 Oktober 2022.

“Saya ingin menekankan perlunya penguatan kerja sama regional untuk pariwisata berkelanjutan sekaligus mempertimbangkan keragaman budaya di negara masing-masing,” ungkap Hafisz Tohir.

Lebih lanjut, Hafisz Tohir menekankan pentingnya keselarasan program pemulihan pascacovid dengan pemulihan sektor pariwisata.

“Industri pariwisata global terkena dampak pandemi yang sangat parah, sehingga menyebabkan hilangnya pendapatan pariwisata dengan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hafisz Tohir juga menyebut bahwa Indonesia terbuka untuk kedatangan wisatawan dari negara-negara Asia Pasifik.

"Kami berharap dapat bekerja untuk meningkatkan kerja sama pariwisata regional," kata dia. (jpnn)