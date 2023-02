Halal Expo Indonesia 2023 Bakal Diikuti 20 Negara Sahabat, 300 Exhibitor dari Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Halal Expo Indonesia (HEI) akan kembali digelar pada 28-29 Oktober 2023 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Pameran yang mengusung tema “Networking the Global Islamic Industries to the Indonesian Halal Ecosystem”, itu akan diikuti 300 exhibitor dari Indonesia, serta 20 negara sahabat.

CFO PT Halal Expo Indonesia Aryo Wibisono mengungkapkan sekitar 17 ribu pengunjung (buyers & investor) dari dalam negeri dan mancanegara diperkirakan akan mengunjungi pameran ini.

Menempati area seluas 10.000 m2, sejumlah kategori produk dihadirkan mulai dari makanan dan minuman, fashion, finansial, kosmetik, farmasi, properti, pendidikan, hingga travel umrah dan haji.

Berbeda dari penyelenggaraan HEI 2018 dan 2019 dengan konsep hybrid Business to Business (B2B) dan Business to Customer (B2C), HEI kali ini diselenggarakan dalam konsep B2B. Ini menjadi ajang pertama serta terbesar pameran dagang produk halal, ekonomi, dan keuangan syariah berskala internasional di Indonesia.

PT Halal Expo Indonesia yang bermitra dengan Saudi International Halal Expo bahkan siap memboyong HEI diselenggarakan di Makkah, Arab Saudi, pada 2025 mendatang.

“Peserta yang notabene adalah kalangan pengusaha ini kami fasilitasi untuk bisa mengekspor produknya ke sejumlah negara yang saat ini menjadi mitra kerja sama, terutama sejumlah negara di Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan negara lainnya," terang Aryo Wibisono pada peluncuran Halal Expo Indonesia di Jakarta, Rabu (15/2).

Bukan itu saja, lanjut Aryo, bagi pelaku usaha yang ingin bermitra dengan produsen dari luar juga terbuka kesempatan.