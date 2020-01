Hamdalah, Banjir di Rumah Yuni Shara Sudah Surut

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Yuni Shara mengabarkan kondisi rumahnya yang sempat terkena banjir pada Rabu (1/1). Menurutnya, genangan air di rumahnya sudah surut dan sudah bisa dibersihkan.

Yuni Shara turun langsung membersihkan sisa lumpur yang terbawa air banjir. Seperti yang terlihat di akun Instagram Story miliknya, dia ikut mengepel lantai rumahnya.

"Waktunya ngepel kamar," ungkap Yuni Shara, Kamis (2/1) malam.

Baca Juga: Cerita Fadli Zon soal Sukarelawannya Bantu Keluarga Yuni Shara saat Banjir

Selain lantai, perempuan 47 tahun itu juga tampak membersihkan sejumlah perabotan di rumahnya. Yuni Shara dibantu oleh anak serta beberapa asisten.

"Sekarang giliran pecah belah," ucapnya dalam video.

Sebelumnya kakak Krisdayanti itu mengabarkan bahwa dirinya ikut terkena dampak banjir di kawasan Jakarta dan sekitarnya, Rabu (1/1). Rumahnya yang berlokasi di Jakarta Selatan juga dimasuki genangan air. Banjir yang masuk ke rumah Yuni Shara mencapai ketinggian sebetis orang dewasa.

Baca Juga: Penampilan Yuni Shara Saat Banjir Panen Pujian

Meski demikian, pelantun Desember Kelabu itu tetap mengucap syukur atas kejadian ini. Yuni Shara menganggap banjir adalah berkah pergantian tahun.

"Alhamdulillah. Thank you 2019, welcome 2020. #YuniShara #banjiraribanjirberkah," ungkap Yuni Shara sebagai keterangan foto, Rabu (1/1) lalu. (mg3/jpnn)