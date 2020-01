Rumah Diterjang Banjir, Ibunda Yuni Shara Dievakuasi Petugas

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Yuni Shara dan Krisdayanti, Rachma Widadiningsih harus dievakuasi karena banjir yang melanda rumahnya di Jakarta, Rabu (1/1).

Penyanyi asal Malang, Jawa Timur ini, mengamankan ibunya dibantu oleh petugas yang membawa perahu karet.

"Mama harus diungsikan, kasihan, karena kondisinya listrik mati, airnya juga mati. Harus dievakuasi, bismillah ya ma, tenang-tenang," ungkap Yuni Shara dalam video yang diunggah ke akun Instagram Story miliknya, Rabu (1/1).

Sebelumnya kakak Krisdayanti itu mengabarkan bahwa dirinya ikut kena dampak banjir di kawasan Jakarta dan sekitarnya, Rabu (1/1). Rumahnya yang berlokasi di Jakarta Selatan juga dimasuki genangan air. Banjir yang masuk ke rumah Yuni Shara mencapai ketinggian sebetis orang dewasa.

Meski demikian, pelantun Desember Kelabu itu tetap mengucap syukur atas kejadian ini. Yuni Shara menganggap ini adalah berkah pergantian tahun.

"Alhamdulillah. Thank you 2019, welcome 2020. #YuniShara #banjiraribanjirberkah," ungkap Yuni Shara sebagai keterangan foto, Rabu (1/1).

Banjir yang melanda rumah perempuan 47 tahun itu menarik simpati netizen. Banyak rekan maupun followers mendoakan agar air segera surut. Sehingga rumah Yuni Shara bisa dibersihkan untuk kembali beraktivitas. (mg3/jpnn)