Hamil Lagi, Audy dan Iko Makin Mesra

jpnn.com - Pasangan selebriti, Audy Item dan Iko Uwais tengah berbahagia. Alasannya yakni suami istri ini bakal segera dikaruniai anak kedua.

Hal tersebut menyusul kabar kehamilan Audy. Penyanyi wanita itu diketahui sedang hamil anak kedua.

Kondisi kehamilan Audy terungkap usai berbalas komentar dengan Iko Uwais di akun Instagram.

Saat itu, Audy mengunggah foto sedang bersama putri sulungnya. Pada keterangan foto, dia mengungkapkan kerinduan pada Iko Uwais yang sibuk syuting di luar negeri.

Sang suami pun membalas komentar dengan mendoakan istrinya untuk kenjaga janin di perutnya.

"Miss you the most sayaaang.. @audyitem jaga janin yg sangat sempurna di dalam tubuhmu itu ya sayaang,” tulis Iko Uwais.

"@iko.uwais amiiin insyaallah pa,” balas Audy di kolom komentar.

Audy Item dan Iko Uwais menikah pada 25 Juni 2012 silam. Lima tahun menikah, keduanya telah dikaruniai seorang anak, Atreya Syahla Putri Uwais.