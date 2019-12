Hammersonic Festival Bangkit Lagi dengan Bintang Tamu Spektakuler

jpnn.com, JAKARTA - Setelah absen tahun ini, festival metal Hammersonic bakal digelar kembali pada 2020. Tepatnya akan diselenggarakan di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta pada 27 dan 28 Maret 2020. Hammersonic tahun depan diklaim tetap akan menjadi festival metal terbesar di Asia Tenggara.

"Tahun ini jeda karena jenuh, buat nyari sesuatu yang baru. Akhirnya nyari konsep baru dan kami menjamin Hammersonic tetap paling besar di Asia Tenggara," kata Ravel Januardy selaku CEO Hammersonic di Hard Rock Cafe, Jakarta, Kamis (19/12).

Mengusung tema 'Rise of The Empire', Hammersonic 2020 bakal menghadirkan sajian festival metal berskala internasional. Tentunya dengan bintang tamu kelas wahid dari deretan band cadas kenamaan. Antara lain, Slipknot, Black Flag, Testament, Sinister, Lacuna Coil, Vulvodynia, Comeback Kid, Polaris, Crossfaith, Uncured, Suicide Silence, dan Trivium. Ditambah beberapa jagoan tanah air seperti Burgerkill, DeadSquad Reunion, dan Killing Me Reunion.

"Akan ada tambahan pengisi acara lainnya yang diumumkan secara bertahap," ujar Ravel.

Hammersonic 2020 menyiapkan tiga panggung raksasa untuk pengisi acara. Terdiri dari Hammer Stage, Sonic Stage, dan Empire Stage. Sejumlah aktivasi untuk metalhead yang akan datang juga disiapkan demi meriahnya acara.

"Tidak sabar buat datang, gue awalnya udah beli tiket, ternyata justru diajak main," komentar Sansan dari Killing Me Reunion.

Tiket Hammersonic 2020 sudah mulai dijual secara online. Harga masuk dipatok mulai dari Rp 1,2 juta hingga Rp 1,7 juta. (mg3/jpnn)