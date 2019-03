Harapan Dirut PT KAI kepada Panglima TNI

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Edi Sukmoro mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto atas kerja sama dan bantuannya selama ini kepada PT. KAI yang merupakan transportasi terjangkau oleh masyarakat banyak. Dirut PT KAI mengaku banyak hal yang dirasakan manfaatnya karena dibantu oleh TNI.

“PT. KAI (Persero) berharap kerja sama yang sudah terjalin selama ini semakin ditingkatkan, baik di bidang keamanan dan lain-lain,” ujar Edi Sukmoro saat beraudiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/3/2019).

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama PT. KAI didampingi oleh Ono Sutikno (Executive Vice President Legal), M. Nurul Fadhila (Direktur Keselamatan dan Keamanan), I Ketut Suardana,(Deputy Director of Security) dan Zuhril Alim (Corporate Deputy Director of Non Railway Asset).

Direktur Utama PT. KAI Edi Sukmoro saat audiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Foto: Puspen TNI

Sedangkan Panglima TNI didampingi Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI Marsda TNI Dedy Permadi.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan terima kasih kepada PT. KAI atas kepercayaannya kepada institusi TNI. “Kami akan tetap mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAI,” kata Panglima TNI seperti siaran pers Plh. Kabidpenum Puspen TNI, Letkol Inf Drs. Abidin Tobba.