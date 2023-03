Harga Bahan Pokok Bukan Main, Pedagang Minta Langkah Antisipasi Jelang Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Harga bahan pokok di pasar tradisional terpantau mengalami kenaikan, terutama pada komoditas beras.

Dipantau dari laman resmi bi.go.id/hargapangan beras mengalami kenaikan di seluruh jenis pada tingkat nasional.

Harga beras kualitas bawah I naik Rp 50 per kilogram menjadi Rp 11.400 per kilogram, beras kualitas bawah II masih di harga Rp 11.10 per kilogram.

Kemudian, beras kualitas medium I Rp 12.850 per kilogram naik Rp 50 per kilogram.

Harga beras kualitas medium II Rp 12.600 per kilogram, beras kualitas super I naik Rp 50 per kilogram menjadi Rp 14.150 per kilogram.

Lalu, beras kualitas super II naik Rp 50 per kilogram menjadi Rp 13.450 per kilogram.

Daging ayam ras segar Rp 33.300 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp 133.650 per kilogram.

Gula pasir naik Rp 14.150 per kilogram, minyak goreng bermerek I bertengger di Rp 20.200 per kilogram.