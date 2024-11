Harga Cabai Rawit hingga Keriting Makin Pedas, Sekarang Sudah Sebegini

jpnn.com - JAKARTA - Harga cabai rawit merah makin pedas dengan kenaikan Rp 2.590 kilogram menjadi Rp 40.490 per kilogram pada Jumat (29/11).

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan secara umum fluktuatif pada Jumat pagi, seperti beras, dan bawang turun.

Dikutip dari Panel Harga Bapanas pukul 07.00 WIB, secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium turun 0,20 persen atau Rp 30 kilogram menjadi Rp 15.350 per kilogram.

Begitu pun beras medium turun 1,93 persen atau Rp 260 kilogram menjadi Rp 13.180 per kilogram, lalu beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga turun 0,24 persen atau Rp 30 kilogram menjadi Rp 12.480 per kilogram.

Berikutnya komoditas bawang merah turun 2,63 persen atau Rp 1.020 kilogram menjadi Rp 37.800 per kilogram.

Harga bawang putih bonggol juga turun 0,41 persen atau Rp 170 kilogram menjadi Rp 41.170 per kilogram.

Berikutnya, harga cabai merah keriting turun 0,71 persen atau Rp 210 kilogram menjadi Rp 29.170 per kilogram sedangkan cabai rawit merah naik hingga 6,83 persen atau Rp 2.590 kilogram menjadi Rp 40.490 per kilogram.

Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 1,27 persen atau Rp 1.710 menjadi Rp 132.760 per kilogram sedangkan daging ayam ras naik 2,61 persen atau Rp 950 menjadi Rp 37.530 per kilogram. Lalu telur ayam ras juga naik 2,58 persen atau Rp 730 kilogram menjadi Rp 29.010 per kilogram.