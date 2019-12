Harga Emas Berjangka Berada di Atas 1.500 Dolar AS

jpnn.com - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, pada Selasa, menetap di atas 1.500 dolar AS per ounce.

Angka itu untuk pertama kalinya dalam sekitar tujuh minggu, karena posisi defensif menjelang liburan Natal, didukung pembelian safe haven untuk logam mulia.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari bertambah 16,1 dolar AS atau 1,08 persen menjadi ditutup pada 1.504,8 dolar AS per ounce.

Perdagangan emas berjangka di COMEX New York Mercantile Exchange akan ditutup pada Rabu untuk liburan Natal.

Sementara itu, sebut Xinhua, logam mulia lainnya, harga perak untuk pengiriman Maret naik 35,4 sen atau 2,02 persen menjadi ditutup pada 17,853 dolar per ounce.

Platinum untuk pengiriman Januari naik 4,4 dolar AS atau 0,47 persen menjadi 942,8 dolar AS per ounce. (antara/jpnn)