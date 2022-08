Harga Emas Hari Ini Menanjak Terus, Mantap!

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas hari ini kembang menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB).

Penguatan harga emas memperpanjang keuntungan di atas level psikologis USD 1.800 untuk hari ketiga beruntun yang ditopang pelemahan USD.

USD melemah setelah data menunjukkan bahwa inflasi Amerika Serikat melambat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terkerek USD 1,40 atau 0,08 persen, menjadi ditutup pada USD 1,813,70 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi pada USD 1.824,60 per ounce.

Harga emas berjangka terdongkrak USD 7,1 atau 0,39 persen menjadi USD 1.812,30 pada Selasa (9/8), setelah bertambah USD 14 atau 0,78 persen menjadi USD 1.805,20 pada Senin (8/8).

Indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya yang dipimpin oleh euro, mencapai level terendah satu bulan di 104,51.

USD jatuh setelah Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Rabu (10/8) bahwa indeks harga konsumen (IHK) AS melambat ke tingkat tahunan 8,5 persen pada Juli dari 9,1 persen pada Juni.

Para analis pasar berpendapat bahwa meskipun penurunan tajam harga bensin membantu memperlambat IHK, tekanan inflasi tetap kuat, terutama di sektor jasa inti.