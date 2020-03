Harga Emas Tinggi, Penjualannya Ikut Berkilau

jpnn.com, MAKASSAR - Seiring harga emas 24 karat bersertifikat Antam yang kian hari makin berkilau, tren pembeliannya pun ikut moncer.

Dalam laporan Antam Makassar, terjadi

peningkatan dalam dua tahun terakhir, kondisi ini diperkuat dengan merebaknya wabah virus corona, memicu investor memilih investasi emas (safe haven/minim risiko).

"Pada 2018 rata-rata pembelian per bulan sebanyak 9,5 kilogram dan pada 2019 naik menjadi rata-rata 12,5 kg per bulan atau terealisisasi 150 kg per tahun," kata Representative Head PT Antam Makassar Pri Armanto di Makassar, Selasa.

Mengenai pergerakan pembelian emas PT Antam periode 2020, lanjut dia, pada Januari hingga Februari 2020 rata-rata terdapat pembelian sekitar 10 kg per bulan dan pada Maret 2019 khususnya pada 9 Maret merupkan tertinggi dengan pembelian 1,1 kg dalam sehari.

"Khusus hari ini ditutup dengan penjualan 760 gram. Sedang capaian penjualan Januari hingga Februari 2020 sudah mencapai 10 persen," katanya.

Meningkatnya minat pembelian emas, menurut Pri Armanto, karena dipicu dengan virus corona yang membuat sebagian besar pelaku bursa efek lebih memilih mengalihkan sahamnya ke emas yang dianggap berisiko kecil.

Apalagi emas dinilai relatif aman untuk investasi dan jika dijual juga memiliki "buy back" yang relatif baik bahkan cenderung menguntungkan dengan pergerakan harga emas yang terus menanjak.

Sementara itu, rerata minat pembeli adalah emas batang seberat di bawah 10 gram. Alasannya, lebih mudah dibeli dan dijual.