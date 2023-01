Harga Pangan Kompak Naik di Awal 2023, Awas Inflasi Merajalela

jpnn.com, JAKARTA - Harga pangan di awal 2023 kompak mengalami kenaikan terutama pada komoditas beras, cabai, hingga bawang.

Mengutip infopanganjakarta, Selasa (3/1) harga beras IR.III mengalami kenaikan menjadi Rp 10.181 per kilogram, beras muncul I Rp 12.473 per kilogram.

Kemudian, harga cabai merah besar mengalami kenaikan Rp 1.699 menjadi Rp 47.131 per kilogram, cabai merah keriting Rp 53.121 naik Rp 1.033, dan cabai rawit merah naik Rp 1.547 menjadi Rp 75.250 per kilogram, cabai rawit hijau naik Rp 2.957 per kilogram.

Inflasi Akhir Tahun Tidak Terhindarkan

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Desember 2022 mencapai 0,66 persen secara month-to-month (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya.

Adapun penyumbang inflasi Desember ialah makanan, tembakau, sektor perumahan, air, BBM hingga transportasi.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, Inflasi tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 8,65 persen dengan IHK sebesar 119,83 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,26 persen dengan IHK sebesar 110,95.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan inflasi tahun ke tahun atau Desember 2022 terhadap Desember 2021 terjadi sebesar 5,51 persen.