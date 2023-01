Harga Sawit Melejit, Produk CPO Paling Tinggi

jpnn.com, JAMBI - Tim perumus harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Jambi menetapkan harga untuk periode 6-12 Januari 2022.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal menyatakan panitian menetapkan harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 252 per kilogram dari Rp 11.252 menjadi Rp 11.504 per kilogram.

"Tim juga telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun juga naik Rp 50 per kilogram dari Rp 2.548 menjadi Rp 2.598 per kilogram sedangkan inti sawit turun tipis Rp 12 per kilogram dari Rp 5.615 jadi Rp 5.603 per kilogram," kata Agusrizah, di Jambi Sabtu (7/1).

Berikut daftar harga TBS sawit Jambi:

1. Harga TBS sawit usia tanam tiga tahun Rp 2.049 per kilogram

2. Harga TBS sawit usia tanam empat tahun Rp 2.168 per kilogram

3. Harga TBS sawit usia tanam lima tahun Rp 2.269 per kilogram

4. Harga TBS sawit usia tanam enam tahun Rp 2.365 per kilogram

5. Harga TBS sawit usia tanam tujuh tahun Rp 2.425 per kilogram