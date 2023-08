Harga TBS Sawit Turun Tipis, Ini Daftarnya

jpnn.com, JAKARTA - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Jambi untuk periode 18-24 Agustus 2023 turun tipis.

Tim perumus harga TBS kelapa sawit Provinsi Jambi menetapkan harga minyak sawit mentah (CPO) turun tipis Rp 30 per kilogram dari Rp 10.507 menjadi Rp 10.477 per kilogram.

"Tim juga telah menyepakati harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit umur 10-20 tahun hanya turun Rp9 per kilogram dari Rp2.333 menjadi Rp2.324 per kilogram, sedangkan inti sawit turun Rp45 per kilogram dari Rp4.954 jadi Rp4.909 per kilogram," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agusrizal, di Jambi, Sabtu.

Harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit dengan Pemprov Jambi saat ini juga tengah membentuk Satgas Pemantau Harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah.

Berikut informasi selengkapnya harga TBS di Jambi:

1. Harga TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan pada periode kali ini adalah Rp 1.835 per kilogram

2. Harga TBS usia tanam empat tahun Rp 1.939 per kilogram

3. Harga TBS usia tanam lima tahun Rp 2.030 per kilogram