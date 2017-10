Hari Arwah untuk Korban Gempa Mexico City

jpnn.com, MEXICO CITY - Setiap tahun masyarakat keturunan Spanyol di seluruh dunia memperingati Dia de la Muertos alias The Day of the Dead alias Hari Arwah pada weekend terakhir Oktober.

Puncak peringatan tradisi itu jatuh pada 2 November. Tahun ini masyarakat Meksiko mengkhususkan peringatan tersebut untuk para korban gempa bumi Mexico City.

Pada 19 September sedikitnya 228 penduduk ibu kota Meksiko tewas akibat gempa bumi berkekuatan 7,1 skala Richter (SR). Hari itu sebenarnya getaran hebat selama 20 detik mengakibatkan 370 orang meninggal.

Namun, dari total jumlah korban tewas itu, 228 di antaranya merupakan penduduk Mexico City. Sisanya adalah penduduk wilayah lain.

’’Terima kasih, para penolong!’’ seru Guadalupe Perez.

Perempuan 56 tahun itu berteriak saat melewati parade patung para arwah pada Sabtu (28/10). Ratusan tengkorak ’’berjejer’’ di belakang reruntuhan, helm tim penyelamat, dan juga kapak.

Di dekat patung-patung arwah tim penyelamat itu, puluhan warga dalam balutan kostum warna-warni menari. Mereka merayakan Hari Arwah dengan meriah.

Saat akhir pekan Zocalo Plaza di pusat ibu kota penuh dengan hiasan berbau kematian. Lilin, bunga, serta foto para korban gempa menghiasi altar. Di sana warga berhenti sejenak untuk memanjatkan doa bagi para korban.

Sumber : Jawa Pos