Hari Deklarasi Koalisi Perubahan, NasDem Tunggu PKS dan Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP NasDem Willy Aditya menyebut parpolnya menunggu usulan dari rekan partai lain dalam menentukan hari deklarasi Koalisi Perubahan.

Koalisi Perubahan adalah poros politik yang kini diusahakan tiga parpol, yakni NasDem, PKS, dan Partai Demokrat (PD).

"Kami posisinya stand by saja. Jadi, NasDem posisinya dalam posisi on call, kring begitu. Kami on call saja," kata Willy kepada awak media, Rabu (18/1).

Willy mengatakan NasDem tidak ingin menjadi parpol yang terus mengusulkan hari deklarasi Koalisi Perubahan.

Menurut Wakil Ketua Baleg DPR RI itu, NasDem ogah dikesankan kebelet menunggu hari deklarasi bersama Koalisi Perubahan.

Kesan itu bisa saja didapat setelah NasDem sebelumnya merencanakan deklarasi Koalisi Perubahan bertepatan Hari Pahlawan Nasional pada 10 November 2022.

"Kami menunggu juga jangan kemudian seolah-olah kami yang mengejar," lanjut anggota Komisi XI itu.

Willy menjelaskan, deklarasi tiga partai dalam Koalisi Perubahan bisa dilakukan dengan mengedepankan nama Anies Baswedan sebagai Capres 2024.