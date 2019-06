Hari Ini, Luka Jovic adalah Pria Paling Bahagia di Dunia

jpnn.com, MADRID - Real Madrid resmi memperkenalkan Luka Jovic sebagai pemain baru. Sesi presentasi digelar di Santiago Bernabeu, Madrid, Rabu (12/6) siang waktu setempat.

Sebelum presentasi, striker timnas Serbia berusia 21 tahun itu diajak berkeliling ke ruangan trofi Madrid dan melihat lapangan Bernabeu. "Di hadapan kita (forum) saat ini ada salah satu striker hebat di Eropa. Terima kasih telah meilih tim ini," ujar Presiden Real Madrid Florentino Perez saat memperkenalkan Jovic.

Usai Perez, giliran Jovic yang berbagi sepatah kata. "Saya adalah pria yang paling bahagia di dunia karena telah menandatangani kontrak dengan klub besar ini," katanya.

????? The moment Luka Jovi? stepped out on to the Bernabéu pitch for the first time as a @RealMadrid player!#WelcomeJovic | #RMTV pic.twitter.com/JcQ9SBaLy3 — Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) June 12, 2019