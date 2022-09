Hari Lahir Ashraf Sinclair, BCL Ungkap Kerinduan, Mengharukan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL memperingati hari lahir mendiang suaminya, Ashraf Sinclair pada 18 September.

BCL mengunggah foto kenangan anaknya, Noah Sinclair tengah bersama almarhum sang suami melalui akun Instagram.

"Hey you, happy birthday," tulis Bunga Citra Lestari sebagai keterangan foto, Minggu (18/9).

Pelantun Kecewa itu lantas mengungkap kerinduan terhadap mendiang Ashraf Sinclair.

BCL juga mengaku akan selalu mencintai mendiang aktor asal Malaysia tersebut.

"We miss you and love you, always," imbuh Bunga Citra Lestari.

Unggahan BCL soal kerinduan terhadap mendiang Ashraf Sinclair menuai respons dari banyak netizen yang mengaku terharu.

Ashraf Sinclair meninggal dunia di Rumah Sakit MMC, Jakarta pada 18 Februari 2020 akibat serangan jantung.