Hari Osteoporosis Nasional 2021: Catat ya, Ini Jadwal Senam Virtual

jpnn.com, JAKARTA - Hari Osteoporosis Nasional (HON) diperingati setiap tanggal 20 Oktober.

KALBE Nutritionals melalui brand yang peduli pada kesehatan tulang, Entrasol, sudah menyiapkan serangkaian untuk peringatan HON 2021.

Boy Sinaga, Business Unit Coordinator General Adult Nutrition KALBE Nutritionals, mengatakan, tema yang diangkat adalah “Entrasol, Love You to the Bone”.

“Tujuannya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya nutrisi dan olahraga tepat untuk tulang kuat,” terang Boy Sinaga dalam keterangannya, Sabtu (9/10).

Kegiatan dilakukan setiap Minggu mulai 9 Oktober hingga 23 Oktober 2021, antara lain berupa senam virtual seperti aerobic, line dance, yoga.

Entrasol membagi kegiatannya dalam beberapa fase dengan melakukan edukasi serta ajakan untuk aktif bergerak secara rutin untuk menjaga kesehatan tulang dan otot.

Fase Pre-HON berlangsung pada tanggal 9-17 Oktober 2021 berisi berbagai rangkaian senam virtual serta talkshow osteoporosis yang diadakan secara daring melalui aplikasi Zoom.

Terdapat rangkaian senam virtual yang bisa diikuti masyarakat dari manapun di Indonesia, yaitu senam Aerobic, Line Dance, dan Yoga.