Hari Solidaritas Bagi Palestina, Adara Ajak Membangun Kembali Gaza

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina yang jatuh pada 29 November 2023, Adara Relief Internasional menggelar acara 'Women Speak Up For Palestina', dengan tema 'Your Silence is Killing' di Restoran Al Jazeera, Jakarta Timur, Sabtu (25/11). Acara ini mengundang serangkaian tokoh perempuan dari berbagai kalangan dan profesi untuk menyuarakan kepedulian mereka terhadap agresi yang berlangsung di Gaza. Mereka yang hadir, di antaranya Dr. Rabab Awadh selaku sekretaris Global Woman Coalition for Al Quds and Palestine (GWCQP), Ustazah Nurjanah Hulwani selaku ketua Koalisi Perempuan Indonesia Peduli Al Aqsa (KPIPA), serta aktivis Palestina Ustazah Annisa Theresia Ebbena Ezeria. Acara ini juga dihadiri oleh tokoh agama, Dr. Syifa Fauzia selaku ketua umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN Hj. Desy Ratnasari, dan praktisi hukum Evi Risna Yanti. Mewakili Perempuan di bidang medis yaitu Hj. Roziana Ghani yang merupakan Direktur Rumah Sakit Ridhoka Salma, beserta dr. Dewi Inong Irana, Sp.KK. Perempuan Penulis, Asma Nadia; Influencer dan penggiat Parenting, Vendryana Larasati, serta mewakili insan pers, yaitu jurnalis Dazeninda Vrilla Vaditra. Selain itu, acara juga dihadiri oleh para undangan dari berbagai kalangan dan komunitas secara daring. Direktur Utama Adara Relief Internasional, Ir. Maryam Rachmayani, S.Th., M. M., saat ini kebanyakan media internasional bungkam terhadap isu Palestina.