HARSEKAL 2023: Riset dan Inovasi Demi Perkuat Personel Korps Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut menyelenggarakan Seminar Internasional dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Angkatan Laut (HARSEKAL) 2023 secara daring dan luring di Auditorium1 Ladokgi R.E. Martadinata.

Acara yang mengusung tema “Research and Innovation to Enhance Human Resources of The Indonesian Medical Corps” dihadiri oleh peserta dari lingkungan TNI Angkatan Laut, perwakilan TNI Angkatan Darat, perwakilan Angkatan Udara, perwakilan Polri dan peserta dari luar negeri, beberapa waktu lalu.

Dr. drg. Yun Mukmin Akbar selaku koordinator menjelaskan acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi personel korps kesehatan khususnya di lingkungan TNI Angkatan Laut dalam aspek riset dan inovasi untuk mendukung keberhasilan dalam menjalankan tugas negara.

“Kualitas sumber daya personel korps kesehatan merupakan kunci utama dalam menjalankan tugas negara di bidang kesehatan serta untuk meningkatkan riset dan inovasi dalam negeri. Penguatan sumber daya dalam bidang riset dan inovasi menjadi tantangan yang cukup besar untuk diatasi melalui kolaborasi bersama,” kata Yun Mukmin dalam keterangannya dikutip JPNN.com, Sabtu (28/10).

Pada acara tersebut, Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut turut mengundang beberapa pembicara internasional yang ahli di bidangnya dari Amerika Serikat, Australia, Filipina, Jerman dan Kanada.

Dia menyebutkan personel korps kesehatan juga didorong untuk aktif dalam aktualisasi dan sosialisasi ke dalam dan luar negeri.

"Kehadiran para pembicara internasional pada acara seminar ini memberikan perspektif baru bagi kami mengenai riset dan inovasi di bidang kesehatan pertahanan maritim yang juga memiliki peran vital bagi keamanan nasional," lanjut Yun Mukmin.

Pembicara dari Amerika Serikat, Cpt Dr. Caitlyn Menicucci dalam paparannya menyampaikan soal Analisis Isotop dan Penerapannya dalam Forensik: Penerapan dalam Geoprofiling Unidentified Decedent.