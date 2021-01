Hary Tanoe: MNC Sekuritas Bersiap jadi Nomor Satu

jpnn.com, JAKARTA - MNC Sekuritas bersiap menjadi perusahaan sekuritas nomor satu setelah induk usahanya, PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) mengakuisisi perusahaan sekuritas di Wall Street, AS.

"Pertumbuhan ke depannya akan eksponensial. Jadi, siap-siaplah," ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada Rapat Koordinasi Sales MNC Sekuritas 2021, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, BCAP baru saja mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi mayoritas saham Auerbach Grayson & Company LLC (AGCO).

Perusahaan itu merupakan broker saham yang berpusat di New York, Amerika Serikat (AS), khususnya dalam perdagangan global dan riset mendalam secara eksklusif untuk investor institusi AS.

AGCO sebelumnya dimiliki oleh Beltone Financial Holding (BTFH), bank investasi yang berpusat di Mesir.

Dengan mengakuisisi saham AGCO, MNC Kapital Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari kuatnya jaringan internasional AGCO, serta akses ke 126 mitra lokal di seluruh dunia.

Akuisisi ini bertujuan melengkapi jaringan distribusi kegiatan pasar modal MNC Sekuritas (placement dan broker saham), pasar utang, investment banking, riset dan online trading.

Tidak hanya di Indonesia, tetapi menjangkau komunitas investasi global, terutama AS, Inggris dan Eropa.