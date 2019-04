Hascar Group Yakin Enam Model dapat Memikat Pengujung IIMS 2019

jpnn.com, JAKARTA - Hascar Group sebagai distributor resmi Jeep di Indonesia ikut serta memeriahkan hajatan Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2019 yang saat ini sedang berlangsung di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Selatan.

Tampil perdana di IIMS 2019, Hascar Group ambil bagian dengan mengandalkan jajaran produk Jeep untuk memikat pengujung pameran. Tercatat enam unit gabungan dari All New Jeep Wrangler dan All New Jeep Compass mengisi lantai pameran.

All New Jeep Compass menjadi produk baru yang dikedepankan. Hadir sebagai SUV (Sport Utility Vehicle) kompak yang berusaha mencerminkan desain fresh, tangguh, premium, dan otentik. Dirancang di Amerika Serikat, All New Jeep Compass hadir menyambangi Indonesia selain hadir juga di lebih dari seratus negara di empat benua.

Selain All New Compas, pengujung juga dapat melihat All new Jeep Wrangler secara dekat. Jeep terbaru ini memiliki kemampuan Jeep 4×4 yang legendaris.

All New Wrangler tampil dengan desaon modern yang selaras rangkaian penggerak daya baru, kecanggihan teknologi dan pembaharuan pada fitur keamanan.

Mobil yang punya sistem penggerak 4×4 tersebut membawa mesin 2.000 CC turbocharged 4-silinder segaris dengan teknologi eTorque. Daya yang dihasilkannya mencapai 270 hp dan torsi 400 Nm.

Hascar Group memastikan setiap line up produk memiliki paket custom yang atraktif. Mengadopsi komponen modifikasi resmi Jeep, Mopar.