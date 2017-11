Hasil, Jadwal dan Klasemen Sementara Premier League

jpnn.com, LONDON - Dua partai besar akan menghibur penggilan Premier League Minggu (5/11) malam ini. Di London, tuan rumah Chelsea akan kedatangan Setan Merah Manchester United. Sementara di Manchester, City akan menjamu Tim Meriam London Arsenal.

Hasil di London sangat penting buat shohibul bait Chelsea maupun MU. Tiga poin buat The Blues akan semakin mendekatkan diri ke MU (lihat klasemen). Sebaliknya, MU juga butuh kemenangan untuk mengejar City di puncak.

Sementara hasil di Manchester, tidak terlalu berpengaruh buat The Citizens. Menang atau kalah, pasukan Pep Guardiola tetap memimpin klasemen. (adk/jpnn)

Hasil dan Jadwal Pekan ke-11

Stoke City 2 - 2 Leicester City

Huddersfield Town 1 - 0 West Bromwich Albion

Newcastle United 0 - 1 AFC Bournemouth

Southampton 0 - 1 Burnley

Swansea City 0 - 1 Brighton & Hove Albion

West Ham United 1 - 4 Liverpool



Minggu (5/11)

19.00 WIB Tottenham Hotspur vs Crystal Palace

21.15 WIB Manchester City vs Arsenal

23.30 WIB Chelsea vs Manchester United

23.30 WIB Everton vs Watford

Klasemen sementara

No. Main Menang Seri Kalah Gol Nilai

1. Manchester City 10 9 1 0 35-6 28

2. Manchester United 10 7 2 1 23-4 23

3. Tottenham Hotspur10 6 2 2 19-7 20

4. Chelsea 10 6 1 3 18-10 19

5. Arsenal 10 6 1 3 19-13 19

6. Liverpool 11 5 4 2 2 11-7 19

7. Burnley 11 5 4 2 10-9 19

8. Brighton & Hove Albion 11 4 3 4 11-10 15

9. Watford 10 4 3 3 15-18 15

10. Huddersfield Town 11 4 3 4 8-13 15

11. Newcastle United 11 4 2 5 10-10 14

12. Leicester City 11 3 4 4 16-16 13

13. Southampton 11 3 4 4 9-11 13

14. Stoke City 11 3 3 5 13-22 12

15. West Bromwich Albion 11 2 4 5 9-14 10

16. AFC Bournemouth 11 3 1 7 7-14 10

17. West Ham United 11 2 3 6 11-23 9

18. Swansea City 11 2 2 7 7-13 8

19. Everton 10 2 2 6 7-20 8

20. Crystal Palace 10 1 1 8 4-21 4