Hasil Lengkap MotoGP Belanda 2019, Valentino Rossi Catat 3 Kali Beruntun Gagal Finis

jpnn.com, ASSEN - Valentino Rossi termasuk salah satu dari empat pembalap yang gagal finis pada MotoGP Belanda di Sirkuit Assen, Minggu (30/6) malam WIB.

Hasil yang menyedihkan, mengingat MotoGP Belanda merupakan salah satu balapan favorit Rossi (delapan kali podium pertama kelas MotoGP, tidak termasuk 125cc dan 250cc). Rossi terlibat insiden dengan Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) dalam kecepatan tinggi di Turn 8 Lap 4.

???? @ValeYellow46 is OUT of the race!



The Doctor has collided with @takanakagami30 at turn 8 and quickly checks on the Japanese rider ????#DutchGP ???????? pic.twitter.com/TH4nH0OYKH — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) June 30, 2019