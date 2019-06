Sensasional! Fabio Quartararo Pecahkan Rekor Lap Terbaik di MotoGP Belanda, Rossi Gigit Jari

jpnn.com, ASSEN - Rider Petronas Yamaha asal Prancis Fabio Quartararo mengukir waktu paling tajam pada free practice (FP) ketiga MotoGP Belanda di Sirkuit Assen, Sabtu (29/6) sore WIB.

Pendatang baru MotoGP berusia 20 tahun itu menorehkan waktu terbaik satu menit 32,471 detik. Itu artinya Quartararo mencetak sejarah: all time lap record MotoGP Belanda. Rekor lap baru!

NEW all-time lap record for @FabioQ20! ????



The sensational rookie sets the fastest ever two-wheeled lap of Assen to top FP3! ????#DutchGP ???????? pic.twitter.com/1tC8ofhxRZ — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) June 29, 2019