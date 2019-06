Tulang Belakang Patah, Jorge Lorenzo Absen di Belanda dan Jerman

jpnn.com, ASSEN - Juara dunia MotoGP tiga kali (2010, 2012 dan 2015) asal Spanyol Jorge Lorenzo dipastikan absen dalam balapan MotoGP Belanda, Minggu (30/6), bahkan juga di MotoGP Jerman 7 Juli nanti.

Lorenzo absen lantaran mengalami patah di bagian tulang belakang, setelah kecelakaan yang mengerikan saat latihan bebas atau free practice (FP) 1 MotoGP Belanda di Sirkuit Assen, Jumat (28/6) siang WIB.

Pemilik motor Repsol Honda nomor 99 itu meluncur pada Turn 7 di sirkuit yang juga biasa disebut Cathedral of Speed. Lorenzo jatuh, terlempar, jungkir balik sebelum terkapar di kerikil luar lintasan.

Jorge Lorenzo will miss the rest of this weekend’s Dutch TT and next weekend’s German @MotoGP after fracturing vertebrae in a nasty practice crash #MotoGPhttps://t.co/0hfZvjnFKt — Speedcafe.com (@speedcafe) June 28, 2019