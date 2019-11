Hasil Lengkap Semifinal dan Jadwal Final Fuzhou China Open 2019

jpnn.com, FUZHOU - Lima petahana di Fuzhou China Open 2019 kembali ke final. Kento Momota (tunggal putra/Jepang), Chen Yu Fei (tunggal putri/Tiongkok), Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya (ganda putra/Indonesia), Lee So Hee/Shin Seung Chan (ganda putri/Korea) dan Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (ganda campuran/Tiongkok) mengalahkan lawan-lawannya di semifinal, Sabtu (9/11).

Laga semifinal antara Yuki/Sayaka versus Chen Qing Chen/Jia Yi Fan boleh dibilang paling menguras perhatian. Selain lantaran menjadi partai semifinal paling lama di Fuzhou China Open 2019 (94 menit), duel tersebut juga penuh aksi.

Yuki/Sayaka menang 15-21 21-15 22-20 atas ganda tuan rumah. Hari ini di final, Yuki/Sayaka akan menghadapi juara bertahan Lee/Shin.

Dari nomor tunggal putri, laga semifinal antara si petahana Chen Yu Fei dan Michelle Li (Kanada) juga tak kalah menarik. Michelle Li yang berambisi lolos ke final pertamanya di turnamen kelas elite, mengeluarkan semua kemampuannya.

Begitu juga dengan Chen, yang tak mau malu di depan pendukung sendiri. Hasilnya? pertandingan berjalan menegangkan, kedua pemain bermain sampai batas kemampuan mereka.

Di ganda putra, Marcus/Kevin alias Minions memasuki final ketujuh mereka tahun ini. Mereka melewati ujian dari ganda yang sedang bersinar tahun ini Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) dan di final hari ini ketemu lawan yang sudah akrab dengan mereka; Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (Jepang).

Highlights | Kamura and Sonoda on their way to become the first ???????? Japanese men’s doubles pair to win the Fuzhou China Open as they advance to the finals ????

#HSBCBWFbadminton #HSBCRacetoGuangzhou pic.twitter.com/hi6acmMBX2 — BWF (@bwfmedia) November 9, 2019