Testimoni Minions Setelah Masuk Final Fuzhou China Open 2019

jpnn.com, FUZHOU - Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menjadi juara di Fuzhou China Open 2019, yang berarti mempertahankan gelar yang mereka rebut tahun lalu.

Minions menyabet tiket final usai mengalahkan ganda India yang sedang bersinar, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, di Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, Sabtu (9/11) sore WIB. Ganda putra Indonesia peringkat satu dunia itu menang 21-16, 22-20.

Partai ini merupakan ulangan laga final French Open 2019 lalu. Kala itu Minions menang straight game dengan skor 21-18, 21-16 dan meraih gelar juara.

Kali ini Minions juga mampu meredam ambisi Rankireddy/Shetty yang grafik penampilannya sedang meningkat. Pasangan India ranking sembilan dunia tersebut tercatat sudah mengalahkan ganda putra elite dunia, salah satunya Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di French Open 2019. Dalam perjalanan ke semifinal Fuzhou China Open 2019, Rankireddy/Shetty juga menumbangkan andalan tuan rumah yang juga pasangan ranking tiga dunia, Li Jun Hui/Liu Yu Chen, dalam dua game langsung, 21-19, 21-15.

Highlights | Minions activate ludicrous mode with unimaginable speed as they prevail over Rankireddy and Shetty in an electrifying semifinal ????

#HSBCBWFbadminton #HSBCRacetoGuangzhou pic.twitter.com/ZqQ7l8SBEx — BWF (@bwfmedia) November 9, 2019