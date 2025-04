Hasil NBA Playoffs: Nuggets Pukul Clippers, Pacers Hantam Bucks

jpnn.com - DENVER - Denver Nuggets mengalahkan LA Clippers pada gim pertama babak pertama NBA Playoffs Wilayah Barat di Ball Arena, Denver, Minggu (20/4) pagi WIB.

Bintang Nuggets Nikola Jokic mencetak 29 poin dan Aaron Gordon menambahkan 25 poin, termasuk dua lemparan bebas pada sisa waktu 12 detik.

Nuggets bangkit dari defisit 15 poin di babak pertama untuk mengalahkan Los Angeles Clippers 112-110 melalui overtime. Sebelum lima menit overtime, Nuggets dan Clippers berbagi angka sama 98-98.

Point guad LA Clipper James Harden menjadi pencetak angka paling banyak dalam gim tersebut, yakni 32 poin.

Nuggets masih menjadi tuan rumah untuk gim kedua dalam format pertemuan best of seven ini.

Sementara itu, di Wilayah Timur, Indiana Pacers menghantam Milwaukee Bucks 117-98 di Gainbridge Fieldhouse, Indiana. "Ini baru gim pertama dan saya meyakini gim kedua akan jauh lebih sulit dari ini," tutur Pelatih Pacers Rick Carlisle seperti dilkutip dari ESPN.

Babak pertama NBA Playoffs hari ini juga menghadirkan New York Knicks vs Detroit Pistons (Timur) dan LA Lakers vs Minnesotta Timberwolves (Barat). (jpnn/espn)

Bagan NBA Playoffs 2025

