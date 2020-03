Hasil Undian Perempat Final Piala FA, Petahana Ketemu Newcastle

jpnn.com, MANCHESTER - Juara bertahan Piala FA Manchester City mendapat undian ketemu Newcastle United di perempat final. City lolos ke perempat final setelah menyinglrkan Sheffield Wednesday, di Hillsborough, Kamis (5/3) dini hari.

The Citizens yang pekan lalu baru memenangi Piala Carabao di Wembley, menang 1-0 berkat gol ke-23 Sergio Aguero sepanjang musim ini yang lahir pada menit ke-53.

Sementara Newcastle United tembus 8 Besar setelah mengalahkan West Bromwich Albion 3-2.

City masih berpeluang memenangi trofi Piala FA berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Sementara Newcastle masuk ke delapan besar kompetisi untuk pertama kalinya sejak 2006.

Selain City dan Newcastle, enam tim lain yang lolos ke perempat final ialah Sheffield United, Arsenal, Norwich City, Leicester City, Chelsea dan satu di antara Derby County atau Manchester United yang baru melakoni laga 16 Besar Jumat (6/3) dini hari nanti. (adk/jpnn)

Perempat final Piala FA

Sheffield United vs Arsenal

Newcastle vs Manchester City

Norwich vs Derby County/Manchester United

Leicester City vs Chelsea